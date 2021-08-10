Захарова отреагировала на назначение спецпосланника США по «Северному потоку - 2»

Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но будет отталкиваться от реальных действий американской стороны. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение специального посланника Соединенных Штатов по «Северному потоку - 2».

В эфире «Соловьев Live» дипломат напомнила, что многие громкие назначения в органах американской власти на деле не оказывали большого влияния на отношения РФ и США. По ее словам, несмотря на конфликты, Кремль поддерживает контакт с Белым домом, а меры, принимаемые Москвой против Вашингтона, всегда носят ответный характер на недружественные действия американской стороны.

Захарова при этом подчеркнула, что Россия и впредь будет реагировать на враждебные выпады со стороны США, но если Вашингтон начнет предпринимать конструктивные шаги, то Москва ответит в том же русле.

Девятого августа стало известно, что экс-советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн получил назначение на пост спецпосланника Госдепа по вопросам реализации проекта «Северный поток - 2». Хохштейн известен своим критическим отношением к строительству российского трубопровода. По данным СМИ, таким образом Байден хочет повысить контроль за реализацией проекта.