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Врио главы Северной Осетии рассказал о причинах смерти еще двух пациентов в больнице Владикавказа

Ян Брацкий
12:57 10.08.2021
В пресс-службе республиканского Минздрава уточнили, что по обоим случаям будет проводиться дополнительная судмедэкспертиза.
Врио главы Северной Осетии рассказал о причинах смерти еще двух пациентов в больнице Владикавказа
© Фото: Egor Ivlev, unsplash.com
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Смерть еще двух пациентов владикавказской больницы никак не связана с аварией на кислородной линии. У погибших был критический уровень поражения легких. Об этом журналистам сообщил врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

«Это не связанные, конечно, вещи. Люди умерли ночью, им подавался кислород в штатном режиме, но поражение легких у них было критическое», - рассказал Меняйло «Интерфаксу».

Слова чиновника подтверждает и главврач больницы скорой помощи Ляна Гутиева.

«Одного больного я не связываю с ЧП - там смерть произошла от тромбоэмболии, а второй больной находился у нас в реанимации с 3-го числа. Он находился на неинвазивной вентиляции легких, а 8-го был переведен на настоящий ИВЛ», - приводит РИА Новости ее слова.

Ранее стало известно, что число погибших в больнице после аварии на линии подачи кислорода увеличилось до 11 человек. Трагедия произошла накануне. После аварии кислород начали подавать по резервной линии. Окончательно ликвидировать последствия аварии удалось только сегодня.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

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