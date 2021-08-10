Следственный комитет возбудил дело после массового отравления детей на тренировочных сборах в Ростовской области

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту отравления детей на спортивных сборах в одном из центров загородного отдыха в Волгодонске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, 9 августа 2021 года у несовершеннолетних спортсменов после приема пищи ухудшилось самочувствие: у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты. Сейчас состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер задержали после массового отравления детей. Следователи считают, что инцидент мог произойти из-за безответственного отношения задержанных к своей работе.