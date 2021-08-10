«Это будет работать, если машина находится в собственности»: эксперт оценил идею ввести скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

Идея ввести для аккуратных водителей скидку при уплате ежегодного транспортного налога является трудноосуществимой, поскольку не у всех участников движения будет мотивация соблюдать ПДД на дорогах. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал автоэксперт Владимир Сажин.

«Все водители должны находиться в равных условиях. Соответственно, если водитель ездит аккуратно, то его надо как-то мотивировать, чтобы ездил хорошо, безаварийно. Но эта история будет работать хорошо лишь в том случае, если у водителя транспортное средство есть в собственности. А так получается, что у нас один водитель пользуется каршерингом и транспортный налог платит за него каршеринговая фирма, за свои транспортные средства. А водитель, который собственник транспортного средства, он будет получать бонусы от государства. Соответственно, все водители должны находиться в равных условиях. А если водитель ездит на государственном транспорте? Вот у него нет личного транспорта, но он работает водителем, ездит аккуратно. Кто при этом будет получать выгоду?» - объяснил свою позицию специалист.

Ранее стало известно, что депутаты ГД РФ направили на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова обращение, в котором предложили сделать пятидесятипроцентную скидку при уплате ежегодного транспортного налога для водителей, которые «в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тысячи рублей».