Как выглядит мир с идущей по воде БМП-3: эксклюзивные кадры

Перед тем как поступить в войска, любая техника проходит тщательную проверку. Кадры тестирования технических возможностей боевой машины пехоты БМП-3 публикует «Звезда».

На записи можно увидеть, как происходит пристрелка вооружения - это 100-мм орудие, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТ. Ходовые качества боевой машины проверяют суровым маршем на 300 километров - по рыхлому грунту, гребенке, на максимальной скорости.

БМП-3 «ходит» по воде. Перед передачей войскам проверяется герметичность корпуса при движении в воде с сильным течением. Тестирование длится двое суток.

БМП-3 - советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.