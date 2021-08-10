Сквозь огонь и воду: через что проходит боевая техника перед поставкой в ВС РФ

Уничтожение машины террориста-смертника, начиненной взрывчаткой и горючей смесью - яркая иллюстрация, демонстрирующая огневую мощь БМП-3. Обычно боевые машины, поступающие в войска, проходят обстрелку на менее экзотичных мишенях. Главное - кучность и скорострельность.

Пристрелка вооружения. Эти 100 и 30-ти миллиметровые пушки, а также спаренный пулемет - лишь один из множества обязательных тестов, которые проходит на испытательном полигоне каждая «тройка». Ходовые качества боевой машины проверяют суровым маршем на 300 километров - по рыхлому грунту, гребенке, на максимальной скорости. А еще - спуск и подъем на курган в 30 градусов. На его вершине многотонная машина зависает, демонстрируя невероятные устойчивость и управляемость.

Проверка качества всех узлов боевой машины пехоты начинается еще в цехах «Курганмашзавода» - единственного в стране производителя «троек». Здесь эту БМП разработали и поставили на конвейер. Трансмиссия, вооружение, броня - все компоненты проходят многоступенчатую проверку. Кстати, корпус машины создан из легкого алюминиевого сплава, не имеющего аналогов в мире. Зарубежные попытки его повторить закончились провалом. Для наглядности - даже катки, на которых и держится кузов БМП, рабочие легко переносят на руках.

За годы эксплуатации БМП убедительно доказала свою функциональность и надежность. Но создатели машины уверены - у нее колоссальный ресурс для модернизации.

«Последняя модернизация, которая прошла буквально в прошлом году - это установка на машину комплекса дополнительной защиты. Это попросту экраны и решетки, которые повышают защитные характеристики машины», - сказал заместитель главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ) Госкорпорации «Ростех» Николай Грехов.

БМП-3 эффективна в любых климатических условиях. Как в песчаных дюнах в плюс 50 градусов, так и в метровых снежных заносах при минус 40-ка. А еще она «ходит» по воде. И поэтому, для проверки герметичности кабины ей сначала устраивают холодный душ, а затем и вовсе отправляют в ванну. Тестирования водометов - движителей, благодаря которым БМП развивает на воде скорость до 10 километров в час и легко маневрирует, а также герметичности корпуса, длятся двое суток. Перерыв - только на дозаправку.

Программа по поставке боевых машин пехоты в Вооруженные силы рассчитана до 2027-го года. В свою очередь, оборонщики заявляют, что с объемами справятся, готовы и в дальнейшем модернизировать БМП-3. В ближайшей перспективе - новый комплект дополнительной защиты машины. Его испытания уже успешно проведены.

Пополнились новой техникой и танковые подразделения. Уралвагонзавод отправил Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» - это самая совершенная машина в семействе. По боевой эффективности она значительно превосходит своего предшественника.

Ну а в Хабаровске на вооружение Восточного военного округа (ВВО) поступили новейшие вертолеты Ми-8 МТПР-1. От привычных серийных образцов они отличаются отсутствием рампы и бронеплит на кабине экипажа, а также наличием комплекса радиоэлектронной борьбы «Рычаг-АВ». Эта уникальная система способна сохранять базу данных о разных средствах угрозы и полностью «ослеплять» противника в радиусе нескольких сотен километров.

Также идут поставки ударных вертолетов Ка-52. Грозные «Аллигаторы» уже готовы к отправке с завода в ВВО. А в Мурманске в состав Северного флота (СФ) вошел новейший подводный крейсер «Казань». Многоцелевая субмарина проекта «Ясень-М» уникальна в своем роде. По малошумности и ударной мощи она оставляет далеко позади все субмарины своего класса. Невиданный для подводного флота комфорт экипажа, высочайшая степень автоматизации и новейшая система вооружения. Особенности конструкции «Казани» и характеристики - государственная тайна.