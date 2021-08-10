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Военная база России в Таджикистане получила новейшее вооружение

Андрей Аркадьев
10:56 10.08.2021
На вооружение 201-й военной базы поступили автоматы АК-12, снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания, переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и пистолеты Ярыгина.
Военная база России в Таджикистане получила новейшее вооружение
© Фото: Минобороны России
На фото АК-12
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Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК «Верба» получила российская военная база в Таджикистане, сообщает Министерство обороны РФ.

«На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и пистолеты Ярыгина», - говорится в сообщении.

Поступившее оружие применили российские военнослужащие на учениях, которые Россия проводит совместно с Узбекистаном и Таджикистаном с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон. Этот полигон расположен в Хатлонской области на юге Таджикистана в 80 километрах от границы с Афганистаном. В учениях участвуют более 2,5 тысяч человек и около 500 единиц вооружения и военной техники.

На тренировках военнослужащие трех стран ведут борьбу с условными террористами, которые «вторглись» через границу. Основу российского контингента составляют подразделения 201-й военной базы.

201-я российская военная база - общевойсковое формирование ВС РФ, входит в Центральный военный округ. Была сформирована еще в 2004 году. Дислоцирована в Душанбе и Бохтаре.

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Масса АК-12 составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела - 440 метров. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту.

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