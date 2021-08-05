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Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана начались у границы с Афганистаном

Валентина Пескова
07:29 05.08.2021
Маневры проходят на таджикском полигоне Харб-Майдон с 5 по 10 августа, основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы.
Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана начались у границы с Афганистаном
© Фото: Минобороны РФ
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На таджикском полигоне Харб-Майдон, расположенном в Хатлонской области у границы с Афганистаном, начались совместные учения военнослужащих армий России, Таджикистана и Узбекистана. От российской стороны в торжественной церемонии открытия совместных учений в Таджикистане принял участие заместитель командующего ЦВО Евгений Поплавский.

«Основной целью учения является укрепление боевого содружества и тесного взаимодействия между ВС наших государств, подтверждение высокого уровня подготовки войск и крепкого морального духа. В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой», - заявил заместитель командующего войсками Центрального Военного округа.

Вооруженные силы Таджикистана представил заместитель министра обороны Абдухошим Гуломзода. С приветственной речью от Узбекистана выступил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Фаррух Зиябаев.

В ходе учений, как сообщили в пресс-службе ЦВО, военнослужащие проверят накопленный боевой опыт, апробируют оптимальные формы применения войск и выработают общие подходы к ведению военных действий.

Маневры на полигоне Харб-Майдон проходят с 5 по 10 августа. В них будет задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники трех государств. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения специального назначения и специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты Центрального военного округа.

Всего от ВС РФ в Таджикистане находится свыше 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники.

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