В стране и мире Зеленский назначил новых командующих ВСУ Вадим Синицын Новым командующим Воздушных Сил стал генерал-майор Николай Олещук, должность командующего десантно-штурмовыми войсками занял полковник Максим Миргородский. © Фото: president.gov.ua Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский произвел перестановки в рядах командующих вооруженными силами страны. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера. Новым командующим Воздушных Сил стал генерал-майор Николай Олещук, должность командующего десантно-штурмовыми войсками занял полковник Максим Миргородский. Также Зеленский согласовал кандидатов на новые должности различных оперативных командований. «…были назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг" - генерал-майор Андрей Ковальчук, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майор Олег Микац, командующего оперативного командования "Запад" - полковник Сергей Литвинов, заместителя начальника Генерального штаба - полковник Владимир Коваль», - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее стало известно, что новым главой украинского Генерального штаба стал Сергей Шаптала. Сергей Корнийчук, занимавший это кресло ранее - освобожден от должности. Новым главой Объединенных сил в Донбассе стал Александр Павлюк. В своем указе Зеленский отметил, что ожидает от каждого более системной работы и понимания перспектив дальнейшего развития вооруженных сил страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика