В Госдепе рассказали, когда Джон Керри посетит Москву

Как рассказали в пресс-службе Госдепартамента США, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри посетит Москву 12-15 июля.

В российской столице у него, как отметили в Госдепе, состоятся встречи с представителями правительства РФ.

«Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12-15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонной беседы обсудил с Джоном Керри климатическую проблематику. Во время разговора стороны договорились продолжать интенсивные двусторонние контакты.