Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдепе рассказали, когда Джон Керри посетит Москву

Кирилл Васин
03:20 09.07.2021
В российской столице у Керри, как отметили в Госдепе, состоятся встречи с представителями правительства РФ.
В Госдепе рассказали, когда Джон Керри посетит Москву
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

Как рассказали в пресс-службе Госдепартамента США, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри посетит Москву 12-15 июля.

В российской столице у него, как отметили в Госдепе, состоятся встречи с представителями правительства РФ.

«Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12-15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонной беседы обсудил с Джоном Керри климатическую проблематику. Во время разговора стороны договорились продолжать интенсивные двусторонние контакты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:20 В стране и мире
В Госдепе рассказали, когда Джон Керри посетит Москву
01:28 Армия
Видео
Более 1200 военных ВДВ десантировались с высоты 600 метров на парашютах под Псковом
23:37 Армия
Су-27 сопроводил самолет-разведчик «Атлантик-2» ВВС Франции над акваторией Балтийского моря
22:40 Спорт
Видео
Казалось, изменил все: чем запомнится любителям футбола покинувший пост тренера сборной Черчесов
21:05 В стране и мире
По делу начальника отдела МВД Егорьевска назначена проверка
Популярное
Видео
В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми
В Гаити ликвидировали 4 наемников, убивших президента
Видео
Захватчика банка в Тюмени задержали
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.