В Госдепе рассказали, когда Джон Керри посетит Москву
В российской столице у Керри, как отметили в Госдепе, состоятся встречи с представителями правительства РФ.
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Как рассказали в пресс-службе Госдепартамента США, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри посетит Москву 12-15 июля.
В российской столице у него, как отметили в Госдепе, состоятся встречи с представителями правительства РФ.
«Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12-15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонной беседы обсудил с Джоном Керри климатическую проблематику. Во время разговора стороны договорились продолжать интенсивные двусторонние контакты.