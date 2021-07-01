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Лавров и Керри обсудили российско-американское сотрудничество по климату

Роман Захаров
20:54 01.07.2021
Телефонная беседа Лаврова и Керри состоялся по инициативе американской стороны.
Лавров и Керри обсудили российско-американское сотрудничество по климату
© Фото: Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонной беседы обсудил со спецпредставителем президента США Джоном Керри климатическую проблематику. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

Во время разговора стороны договорились продолжать интенсивные двусторонние контакты.

«В ходе беседы затрагивались вопросы российско-американского сотрудничества в области реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата в привязке к 26 сессии Конференции сторон конвенции ООН в Глазго. Условлено продолжить интенсивные двусторонние контакты по климатической проблематике в контексте ее обсуждения президентами России и США на саммите в Женеве с акцентом на необходимость наращивания российско-американского взаимодействия», - информирует МИД.

Отмечается, что телефонная беседа Лаврова и Керри состоялся по инициативе американской стороны.

Весной этого года Сергей Лавров встретился с  госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя государствами и договорились о продолжении диалога. Позже Лавров назвал конструктивными переговоры с Блинкеном и отметил, что Москва подтвердила готовность к диалогу по стратегической стабильности. Вашингтон, в свою очередь, от этой идеи также не отказался.

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