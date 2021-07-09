Российский спортсмен Акименко победил на этапе Бриллиантовой лиги в Монако в прыжках в высоту

На этапе Бриллиантовой лиги в Монако российский легкоатлет Михаил Акименко победил в прыжках в высоту. Его результат составил 2,32 метра.

На втором месте канадец Джанго Ловетт (2,29 м), тройку лидеров закрепил белорус Максим Недосеков (2,25).

Акименко является серебряный призером чемпионата мира 2019 года, а также чемпионом России в помещении 2019 года.

Ранее стало известно, что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене станет частью российской сборной на предстоящей Олимпиаде в Токио.