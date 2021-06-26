Прыгунья в высоту Ласицкене войдет в олимпийскую сборную России

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене станет частью российской сборной на предстоящей Олимпиаде в Токио. Соответствующую информацию сообщила исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Ласицкене станет одной из десяти спортсменов, которые смогут участвовать в состязаниях по легкой атлетике в нейтральном статусе. Привалова подчеркнула, что прыгунья является флагманом команды РФ на данный момент.

«Думаю, на Олимпийских играх она будет в наилучшей форме», - цитирует временную главу ВФЛА РИА Новости.

В настоящее время спортсменка не участвует в чемпионате России в связи с травмой.