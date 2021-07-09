Захарова посоветовала США переключиться с «русской угрозы» на пришельцев и НЛО

Комментируя очередной скандал с американским журналистом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала американцам переключить внимание с «русской угрозы» на пришельцев и НЛО. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«"Русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО», - написала Захарова.

Ведущеий телеканала Fox News Такер Карлсон ранее заявил, что его регулярно прослушивала американская разведка из-за желания взять интервью у президента России Владимира Путина.

Как считает Захарова, история не стоила бы и внимания, если бы не тот факт, что «к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о "русской угрозе"».

Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Белого дома Джозефом Байденом вопросы кибербезопасности. Путин подчеркнул готовность оказать США содействие по борьбе с хакерами, угрожающим американской инфраструктуре.