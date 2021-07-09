Путин и Байден обсудили по телефону вопросы кибербезопасности

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Белого дома Джозефом Байденом вопросы кибербезопасности. Путин подчеркнул готовность оказать США содействие по борьбе с хакерами, угрожающим американской инфраструктуре. При этом он отметил, что обращений по этим вопросам от компетентных ведомств США за последний месяц не поступало.

«Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер... Лидерами подчеркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также в ходе беседы стороны обсудили и другие темы, включая ситуацию в Сирии. Путин выразил Байдену соболезнования в связи в обрушением жилого дома в штате Флорида.