Президенты РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили Сирию с акцентом на гуманитарные аспекты, позитивно оценили координацию усилий России и США по этой теме. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Затрагивалась также ситуация в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты. С обеих сторон дана позитивная оценка координации усилий России и США по этой проблематике – в том числе в Совете Безопасности ООН», - говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия ведет с США разговор о смягчении американских санкций против Сирии.