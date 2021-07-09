Небензя заявил, что Россия ведет с США разговор о смягчении американских санкций против Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия ведет с США разговор о смягчении американских санкций против Сирии.

Совет Безопасности ООН принял в пятницу компромиссную резолюцию о продлении действия трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию на шесть месяцев через КПП «Баб-эль-Хава» с возможностью дополнительного продления еще на полгода, пишут РИА Новости.

Ранее главы межведомственных штабов России и Сирии опубликовали совместное обращение к США. Россию там представляет начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, а Сирию - министр муниципального управления и экологии Хусейн Махлюф.