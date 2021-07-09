Пламя ползет вперед: корреспондент «Звезды» побывал на месте лесного пожара в Челябинской области

В Челябинской области пламя лесных пожаров уничтожило уже несколько десятков домов. Корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин подобрался к центру пожара и рассказал о происходящем с места событий.

«Не смотря на весь объем принимаемых мер пожар медленно "ползет" вперед. Он уже вплотную подобрался к проселочной дороге. Эта артерия - единственная ведущая сразу в несколько населенных пунктов. И главное сейчас - не дать огню подняться наверх, но к счастью, ночью, ветер почти стих», - рассказал Бородкин.

Ранее МЧС России сообщили об увеличении числа группировки, ведущей тушение лесного пожара в Челябинской области. Теперь в ликвидации возгорания задействовано 500 спасателей. Также сообщается, что огонь перекинулся на село Запасное Карталинского района.