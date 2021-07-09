Группировка МЧС на месте лесного пожара под Челябинском увеличена до 500 человек

МЧС России сообщили об увеличении числа группировки, ведущей тушение лесного пожара в Челябинской области. Теперь в ликвидации возгорания задействовано 500 спасателей. Также сообщается, что огонь перекинулся на село Запасное Карталинского района.

«Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения в безопасные районы. Огнем повреждено 2 дачных и 6 жилых строений. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении в Telegram-канале службы.

К тушению горящих домов привлекли более 80 человек, 24 единицы техники и два пожарных поезда.

Ранее сообщалось, лесной пожар добрался до поселка Джабык. По данным СМИ, в поселке горит 63 дома, 40 из них жилые.