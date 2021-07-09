Самый ожидаемый участник парада: кадры прибытия в Финский залив подводного крейсера «Князь Владимир»

Водные просторы Финского залива сейчас, как один большой тренировочный полигон, а заодно и выставка отечественного военно-морского флота. К этому месту в назначенное время, как к парадной трибуне в День ВМФ, один за одним подходят корабли.

Атомный подводный крейсер «Орел» - один из самых крупных участников Главного военно-морского парада. На суше эта субмарина заняла бы два футбольных поля. Вот и здесь в Финском заливе крейсер стоит на рейде отдельно от основной группы боевых кораблей.

Грозная «птица» атомного подводного флота России не долго была в гордом одиночестве. В Финский залив зашел, пожалуй, самый ожидаемый участник предстоящего парада - атомный подводный крейсер «Князь Владимир».

Субмарина успешно совершила межфлотский переход на Балтику из северных морей. На Главном военно-морском параде она будет представлена впервые. По словам главкома ВМФ России Николая Евменова, это событие подчеркнет статус России, как великой морской державы, имеющей океанский флот.