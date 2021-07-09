Атомная подлодка «Князь Владимир» прибыла в Финский залив для Главного военно-морского парада

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» прибыл в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде.

«Сегодня, 9 июля, во второй половине дня, новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» прибыл в назначенный район Финского залива для подготовки и участия в Главном военно-морском параде», - сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

Субмарина успешно совершила межфлотский переход на Балтику из северных морей. На Главном военно-морском параде она будет представлена впервые. По словам Евменова, это событие подчеркнет статус России, как великой морской державы, имеющей океанский флот.

Ранее сообщалось, что в Финский залив прибыл атомный подводный ракетный крейсер «Орел». Как сообщил главком ВМФ России, впервые за всю историю Главного военно-морского парада в нем примут участие сразу три атомные подлодки - это «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь».