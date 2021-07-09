Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Атомная подлодка «Князь Владимир» прибыла в Финский залив для Главного военно-морского парада

Тимур Шерзад
18:30 09.07.2021
Субмарина успешно совершила межфлотский переход на Балтику из северных морей. На Главном военно-морском параде она будет представлена впервые. По словам главкома ВМФ, это событие подчеркнет статус России, как великой морской державы, имеющей океанский флот. 
Атомная подлодка «Князь Владимир» прибыла в Финский залив для Главного военно-морского парада
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» прибыл в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде.

«Сегодня, 9 июля, во второй половине дня, новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» прибыл в назначенный район Финского залива для подготовки и участия в Главном военно-морском параде», - сообщил главком ВМФ России Николай Евменов. 

Субмарина успешно совершила межфлотский переход на Балтику из северных морей. На Главном военно-морском параде она будет представлена впервые. По словам Евменова, это событие подчеркнет статус России, как великой морской державы, имеющей океанский флот. 

Ранее сообщалось, что в Финский залив прибыл атомный подводный ракетный крейсер «Орел». Как сообщил главком ВМФ России, впервые за всю историю Главного военно-морского парада в нем примут участие сразу три атомные подлодки - это «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:03 ОПК
Посетителям авиасалона МАКС-2021 придется приготовить QR-коды о вакцинации
15:52 В стране и мире
Попова заверила, что вакцинированные люди не распространяют вирус
14:09 В стране и мире
Видео
Появились кадры задержания боевика, готовившего теракт в Уфе
13:24 В стране и мире
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
10:18 В стране и мире
Видео
В ДТП с рейсовым автобусом в Сочи пострадали 12 человек
Популярное
Мясников удивился рекомендации избегать секса после вакцинации
Видео
Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе грозит штраф до 1 миллиона рублей
«Меня не увольняли»: Черчесов рассказал о расторжении контракта с РФС
В Москве 8-летняя школьница сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.