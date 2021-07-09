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В Челябинской области лесной пожар перекинулся на поселок

Алексей Курильченко
16:04 09.07.2021
Лесной пожар под Челябинском перекинулся на населенный пункт.
© Видео: Youtube, Сергей Фамилов © Фото: МЧС РФ
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В Карталинском районе Челябинской области лесной пожар добрался до поселка Джабык. В районе введен режим чрезвычайной ситуации - ограничено движение на ближайших автодорогах. По данным источника РИА Новости, в поселке горит 63 дома, 40 из них жилые. Информации о пострадавших не поступало.

«Сильный шквалистый ветер способствует быстрому распространению пожара в районе н.п. Джабык Карталинского м.р. Челябинской области. Пожар перешел на жилые строения. Продолжается эвакуация населения. На ликвидацию пожара дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС России и группировка пожарных и спасателей в количестве 150 человек и 19 единиц техники», - говорится в сообщении на сайте областного управления МЧС.

Сразу в трех российских регионах - в Челябинской области, Якутии и Магадане - полыхают сильные пожары. Пламя охватывает все новые территории  и подбирается к населенным пунктам. В некоторых районах начата эвакуация.

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