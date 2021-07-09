В стране и мире «Нарушены права человека»: Пригожин об уголовном деле в отношении российских артистов на Украине Кира Карон Пригожин высказался о действиях Украины в сторону российских артистов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «Звезде» регистрацию уголовного производства на Украине по отношению к артистам, выступавшим в Крыму. «У человека, любого гражданина мира есть своя точка зрения. Она может расходиться с любой другой точкой зрения. Она может не совпадать с другой точкой зрения. Мы же говорим, что мы против тоталитаризма, мы против диктатуры, мы за демократию. Мы за свободу слова, мы за свободу передвижения. Нарушены права человека, гражданина другого государства. Права человека нарушены. Нарушены его права из-за высказывания его точки зрения, своей позиции. А в чем смысл демократии? Девальвировали понятие демократия. Когда они пытаются собрать каике-то моменты связанные с обвинением того или иного человека - это безумие», - сказал Пригожин. По мнению продюсера, те, кто завел уголовное дело на российских артистов, специально испольовали громкие имена с целью пиара. «Мне кажется, что люди, которые это делают - используют громкие имена с целью самопиара и запугивания всех остальных , чтобы они как бы не принимали участия в поддержке действующего президента РФ. Ну как объяснить, что мы граждане этого государства? Мы не идем к вам, мы не ходим к вам, мы ничего не просим. Уже запретили и хрен с вами. Ну что пристали то? Какие-то уголовные дела. Уголовное дело преследуется по факту преступления совершенного тем или иным гражданином. Я не юрист, адвокат. Но я могу сказать, что любое уголовное дело и любое преследование, в данном случае, выглядят политическим преследованием по политическим мотивам», - добавил Пригожин. Также он прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского по отношению к РФ. «Лично я считаю, лично , как Иосиф Пригожин считает, что мы - братские народы. И что бы не говорил сегодня Зеленский, под чью дудку он бы не плясал, его срок тоже закончится. Как он смотрит себе в зеркало, когда он вместо того, чтобы показать примеры принципа демократии... Я честно скажу, плохие советники у президента Украины. Всю картинку можно было бы иначе разложить и выиграть ситуацию. А они хотят выиграть и при этом абсолютно девальвируя все принципы демократические и здравый смысл. Вот в чем проблема», - заключил продюсер. Как сообщает «Крымское информационное агентство», в украинском едином реестре досудебных расследований зарегистрировали уголовное производство в отношении 60 артистов из РФ. В этот список попали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Денис Майданов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс и многие другие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика