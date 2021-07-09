ОПК Посетителям авиасалона МАКС-2021 придется приготовить QR-коды о вакцинации Тимур Шерзад Альтернативой коду смогут стать отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, полученные не менее чем за 72 часа до посещения авиасалона. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Авиасалон МАКС-2021 пройдет в условиях соблюдения необходимых мер против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мероприятия. «К настоящему времени Роспотребнадзором окончательно согласован порядок допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса», - говорится в сообщении. Альтернативой коду смогут стать отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, полученные не менее чем за 72 часа до посещения авиасалона. Загрузить сведения о наличии кода или теста можно будет в автоматизированную систему на сайте МАКС-2021 не менее чем за 24 часа до посещения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика