Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана ухудшение ситуации в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым. Стороны обсудили различные актуальные темы, в том числе и подготовку к встрече министров стран ШОС в Душанбе и конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте. Особое внимание в разговоре уделялось ситуации в Афганистане.

«Состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. Выражена обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане. Рассмотрены дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее Лавров заявил, что США выводом войск из Афганистана де-факто признали провал своей двадцатилетней миссии. Глава ведомства Глава МИД обратил внимание на рост угрозы террористических нападений в Афганистане.