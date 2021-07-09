Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана ухудшение ситуации в Афганистане

Алексей Курильченко
19:19 09.07.2021
Главы МИД России и Узбекистана обсудили ухудшение ситуации в Афанистане.
Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана ухудшение ситуации в Афганистане
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым. Стороны обсудили различные актуальные темы, в том числе и подготовку к встрече министров стран ШОС в Душанбе и конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте. Особое внимание в разговоре уделялось ситуации в Афганистане.

«Состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. Выражена обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане. Рассмотрены дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее Лавров заявил, что США выводом войск из Афганистана де-факто признали провал своей двадцатилетней миссии. Глава ведомства Глава МИД обратил внимание на рост угрозы террористических нападений в Афганистане.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:58 В стране и мире
Песков: президенты РФ и США провели телефонный разговор
19:22 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с заседания по делу главы отдела МВД Егорьевска
19:00 Армия
В Финском заливе состоялась первая тренировка Главного военно-морского парада
18:03 ОПК
Посетителям авиасалона МАКС-2021 придется приготовить QR-коды о вакцинации
15:52 В стране и мире
Попова заверила, что вакцинированные люди не распространяют вирус
Популярное
Мясников удивился рекомендации избегать секса после вакцинации
Видео
Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе грозит штраф до 1 миллиона рублей
«Меня не увольняли»: Черчесов рассказал о расторжении контракта с РФС
В Москве 8-летняя школьница сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.