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Лавров: США выводом войск из Афганистана фактически признали провал своей миссии

Алена Миронова
07:06 08.07.2021
Глава МИД России обратил внимание на рост угрозы террористических нападений в Афганистане. 
Лавров: США выводом войск из Афганистана фактически признали провал своей миссии
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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США выводом войск из Афганистана де-факто признали провал своей двадцатилетней миссии. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Глава МИД обратил внимание на рост угрозы террористических нападений в Афганистане. 

«Самая главная проблема – там усиливается угроза террористических нападений. Талибы* ведут себя более воинственно», - отметил Лавров.

Ранее в США объявили о выводе 90% войск из Афганистана - завершить вывод планируется до конца августа.

* Запрещенная на территории РФ организация.

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