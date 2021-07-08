В стране и мире Лавров: США выводом войск из Афганистана фактически признали провал своей миссии Алена Миронова Глава МИД России обратил внимание на рост угрозы террористических нападений в Афганистане. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: США выводом войск из Афганистана де-факто признали провал своей двадцатилетней миссии. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Глава МИД обратил внимание на рост угрозы террористических нападений в Афганистане. «Самая главная проблема – там усиливается угроза террористических нападений. Талибы* ведут себя более воинственно», - отметил Лавров. Ранее в США объявили о выводе 90% войск из Афганистана - завершить вывод планируется до конца августа. * Запрещенная на территории РФ организация. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика