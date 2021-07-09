Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Информация противоречивая»: Богушевская опровергла данные об ухудшении состояния МакSим

Алексей Курильченко
18:48 09.07.2021
Яна Богушевская назвала противоречивой информацию о состоянии певицы МакSим.
«Информация противоречивая»: Богушевская опровергла данные об ухудшении состояния МакSим
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Читайте нас на:

Представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья артистки. По ее словам, данные, поступающие из непроверенных источников, передают противоречивые данные, которая, зачастую, некорректно отражает ход лечения артистки.

Согласно сообщениям из Telegram-каналов, Марину Амбросимову попытались отключить от аппарата ЭКМО, чтобы она могла дышать самостоятельно, но потом снова подключили. Также сообщается о сильном поражении правого легкого.

«С ЭКМО не отключают - с него постепенно выводят. К тому же упоминается сильное поражение легких, зачем тогда вывод, если не снижена инфекция? И никто из официальных представителей не говорил, что Марина на ЭКМО. Врачи тоже не заняты тем, чтобы интервью давать. К Марине очень минимальный доступ врачей. Как по мне, информация противоречивая», - прокомментировала «Звезде» Богушевская.

Ранее Богушевская опровергла новости о многомиллионном лечении артистки. Она возмутилась публикациями в СМИ, в которых утверждалось, что VIP-палата исполнительницы обходится в сотни тысяч рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:03 ОПК
Посетителям авиасалона МАКС-2021 придется приготовить QR-коды о вакцинации
15:52 В стране и мире
Попова заверила, что вакцинированные люди не распространяют вирус
14:09 В стране и мире
Видео
Появились кадры задержания боевика, готовившего теракт в Уфе
13:24 В стране и мире
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
10:18 В стране и мире
Видео
В ДТП с рейсовым автобусом в Сочи пострадали 12 человек
Популярное
Мясников удивился рекомендации избегать секса после вакцинации
Видео
Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе грозит штраф до 1 миллиона рублей
«Меня не увольняли»: Черчесов рассказал о расторжении контракта с РФС
В Москве 8-летняя школьница сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.