«Информация противоречивая»: Богушевская опровергла данные об ухудшении состояния МакSим

Представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья артистки. По ее словам, данные, поступающие из непроверенных источников, передают противоречивые данные, которая, зачастую, некорректно отражает ход лечения артистки.

Согласно сообщениям из Telegram-каналов, Марину Амбросимову попытались отключить от аппарата ЭКМО, чтобы она могла дышать самостоятельно, но потом снова подключили. Также сообщается о сильном поражении правого легкого.

«С ЭКМО не отключают - с него постепенно выводят. К тому же упоминается сильное поражение легких, зачем тогда вывод, если не снижена инфекция? И никто из официальных представителей не говорил, что Марина на ЭКМО. Врачи тоже не заняты тем, чтобы интервью давать. К Марине очень минимальный доступ врачей. Как по мне, информация противоречивая», - прокомментировала «Звезде» Богушевская.

Ранее Богушевская опровергла новости о многомиллионном лечении артистки. Она возмутилась публикациями в СМИ, в которых утверждалось, что VIP-палата исполнительницы обходится в сотни тысяч рублей.