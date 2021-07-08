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АПРК «Орел» прибыл в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде

Тимур Шерзад
18:30 08.07.2021
Евменов подчеркнул, что экипажи упомянутых подлодок обладают высоким уровнем подготовки, и достойно представят российских подводников на пятом Главном военно-морском параде. 
АПРК «Орел» прибыл в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде
© Фото: Минобороны России
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Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» прибыл в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля. 

«В период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибудут три атомные подводные лодки Северного флота. Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. Это, прежде всего, новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Отмечу, что впервые подводная лодка  проекта «Борей-А» примет участие в параде. Также для участия в Главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел». В настоящее время все они  совершают межфлотский переход с Севера на Балтику», - отметил главком ВМФ России Николай Евменов. 

Евменов добавил, что экипажи упомянутых подлодок обладают высоким уровнем подготовки и достойно представят российских подводников на пятом Главном военно-морском параде. 

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