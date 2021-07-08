Армия АПРК «Орел» прибыл в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде Тимур Шерзад Евменов подчеркнул, что экипажи упомянутых подлодок обладают высоким уровнем подготовки, и достойно представят российских подводников на пятом Главном военно-морском параде. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» прибыл в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля. «В период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибудут три атомные подводные лодки Северного флота. Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. Это, прежде всего, новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Отмечу, что впервые подводная лодка проекта «Борей-А» примет участие в параде. Также для участия в Главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел». В настоящее время все они совершают межфлотский переход с Севера на Балтику», - отметил главком ВМФ России Николай Евменов. Евменов добавил, что экипажи упомянутых подлодок обладают высоким уровнем подготовки и достойно представят российских подводников на пятом Главном военно-морском параде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика