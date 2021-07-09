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Эпидемиолог назвал неожиданный симптом индийского штамма

Светлана Иванова
17:49 09.07.2021
У каждого третьего человека с дельта-штаммом течение заболевания сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта, указал специалист.
Эпидемиолог назвал неожиданный симптом индийского штамма
© Фото: Sudipta Das, Keystone Press Agency, Globallookpress
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У каждого третьего пациента, инфицированного индийским, или дельта-штаммом коронавируса, возникает дисфункция органов ЖКТ. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире радио «Говорит Москва».

«У каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта», - указал специалист.

По мнению Горелова, этот факт дает представление о входных путях COVID-19.

«Индийский штамм наглядно показал, что входными путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт», - подчеркнул эпидемиолог.

По словам Горелова, мутировавший штамм развеивает миф о том, что перчатки для профилактики коронавируса не нужны, что многим казалось весной прошлого года.

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