Эпидемиолог назвал неожиданный симптом индийского штамма

У каждого третьего пациента, инфицированного индийским, или дельта-штаммом коронавируса, возникает дисфункция органов ЖКТ. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире радио «Говорит Москва».

«У каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта», - указал специалист.

По мнению Горелова, этот факт дает представление о входных путях COVID-19.

«Индийский штамм наглядно показал, что входными путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт», - подчеркнул эпидемиолог.

По словам Горелова, мутировавший штамм развеивает миф о том, что перчатки для профилактики коронавируса не нужны, что многим казалось весной прошлого года.