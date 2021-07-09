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Дрожит земля под ногами: как проходят учения российских военных в Таджикистане

Андрей Аркадьев
Алексей Дегтярев
17:51 09.07.2021
Российские военнослужащие проводят учения в Таджикистане. Мотострелки совершают дальние марш-броски, отрабатывают штурм высот под прикрытием тяжелой техники и совершенствуют навыки стрельбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По легенде, террористы на автомобиле прорвались через границу, пока их не встретили российские разведчики. Такие учения бойцы 201-й российской базы в Таджикистане проводят регулярно. Это одно из самых боеспособных подразделений российской армии.

«Данные мероприятия проводятся один раз в месяц каждого периода обучения состава, то есть у нас начало проводится в составе взводов, а потом в составе рот. Данное мероприятие мы сегодня совершили», - рассказал командир танковой роты Булат Хуснутдинов.

На этих учениях, как и каждый месяц, мотострелки совершают дальние марш-броски, отрабатывают штурм высот под прикрытием тяжелой техники и совершенствуют навыки стрельбы из всех видов оружия и боевых машин.

От мотострелковых взводов до воздушной и наземной разведки все должно работать как единый механизм. От умения разведчиков обнаружить противника зависит успех не только учебных, но и реальных боев.

Наблюдательный пост разведки - это, можно сказать, глаза и уши тактической группировки. Именно здесь выявляют цели, которые необходимо уничтожить.

Бойцы дивизии уже несколько лет охраняют мир и покой в Таджикистане. Каждое ущелье они знают наизусть и могут провести по ним практически незамеченно целую бронеколонну даже в сорокаградусную жару.

«Отлично, только вот погода тяжеловатая, жарковато, но мы привыкаем. Броня как бы не совсем спасет. У нас вентилятор установлен, он остужает внутреннюю систему», - пояснил механик-водитель танковой роты Фатдиз Сагатов.

От залпов наших танкистов сопки вздрагивают регулярно. По данным разведки, на горе расположился  условный противник, задача бронетанковой  группы - поразить пулеметные вражеские точки для того, чтобы мотострелки могли спокойно занять высоту.

На 201-й базе служат только профессионалы-контрактники. У многих за спиной бесценный сирийский опыт, который здесь же передают военным из Таджикистана. Их обучают на двух полигонах по 14 военным специальностям. И как мы убедились сами, учиться у таких мастеров одно удовольствие.

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