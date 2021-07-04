Отражение нападения с помощью С-300 и пуски ракет с вертолетов Ми-24: кадры масштабных учений военнослужащих РФ в Таджикистане

Сразу пять масштабных тактических учений прошли на российской военной базе в Таджикистане. На позициях - мотострелки, танкисты, разведчики, артиллеристы и зентичики. Всего в маневрах было задействовано почти три тысячи военнослужащих, которые должны были отразить нападение условного неприятеля в различных условиях.

На горном полигоне Самбули артиллеристы отработали боевую стрельбу из самоходных установок «Гвоздика» и минометов «Сани». А разведгруппы для обнаружения и корректировки огня применяли самые современные технические комплексы «Фара» и «Стрелец».

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 противостояли воздушному нападению противника с разных направлений и с разных высот. Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 провели пуски неуправляемых авиационных ракет, поразив свыше пятнадцати целей.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Таджикистан должны быть готовы к отражению возможных угроз с территории Афганистана. Министр при этом подчеркнул, что Россия и Таджикистан обладают общими задачами обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.