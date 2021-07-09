В Роспатенте объяснили правомерность использования названий «шампанское» и «коньяк»

Роспатент объяснил правомерность использования слова «шампанское» и «коньяк» в названиях российских алкогольных напитков. Несмотря на то, что эти слова, в своем изначальном смысле, относят к региону создания напитков, их написанные кириллицей аналоги являются общеупотребительными. Поэтому напиток, названный «шампанское» - буквами русского алфавита - не обязательно должен быть произведен во французском Шампане. То же самое касается и коньяка.

«Ничто не требует от страны — члена ВТО применять содержащиеся в нем положения в отношении географического указания любого другого члена ВТО для товаров или услуг, для которых соответствующее указание идентично термину, привычному в разговорном языке в качестве общепринятого названия таких товаров или услуг на территории упомянутой страны-члена», - сообщил представитель Роспатента агентству РБК.

Ранее в Минсельхозе заявили, что новый российский закон не запрещает использовать слово Champagne в географическом обозначении вина. При этом указание на этикетке вида винодельческой продукции - «шампанское» - является обязательным.