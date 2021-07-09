Опубликовавшему фото военного вермахта в «Бессмертном полку» утвердили обвинение

В отношении Максима Добрых заведено дело по статье о реабилитации нацизма. Мужчина загрузил фотографии Байнднера 4 мая прошлого года на сайт «Бессмертный полк» в одном ряду с изображениями ветеранов Великой Отечественной войны.

«Тем самым он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 Мая - Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., публично распространил выражающие явное неуважение обществу сведения о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества», - передает сообщение ведомства ТАСС.

Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений высокопоставленных нацистов. Также президент подписал закон, запрещающий отождествлять роли СССР и Третьего рейха во Великой Отечественной войне.