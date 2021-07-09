Опубликовано видео с места крушения электрички в Австрии
Австрийские спасатели ведут работы на месте крушения вагона поезда в австрийских Альпах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Опубликовано видео с места крушения вагона электропоезда в австрийских Альпах. На данный момент там ведут работы спасатели.
На кадрах видно, что к месту инцидента прибыл вертолет. Спасатели осматривают упавший вагон.
Ранее сообщалось, что в вагоне ехали школьники. В поезде, состоявшем из трех вагонов, находились 54 ученика. В результате схода с рельсов травмы получили 17 из них.