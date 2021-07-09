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В Рособрнадзоре назвали имена сдавших ЕГЭ на 400 баллов выпускниц

Егор Левин
15:40 09.07.2021
Сдать на высший балл ЕГЭ сразу по четырем предметам смогли еще две выпускницы из Москвы.
В Рособрнадзоре назвали имена сдавших ЕГЭ на 400 баллов выпускниц
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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В Рособрнадзоре уточнили, что 400 баллов на ЕГЭ получила не одна выпускница, а три. Помимо Алики Осадчей из Ростова-на-Дону таковыми оказались Екатерина Гришина и Ирина Бродская из Москвы.

Столичные выпускницы сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике и ИКТ. По словам Гришиной, ее точными науками заинтересовали педагоги, которые и дали ей все необходимые для сдачи ЕГЭ знания.

«Обновленные результаты основного периода ЕГЭ-2021 принесли еще два 400-балльных результата. Сдать на высший балл ЕГЭ сразу по четырем предметам смогли две выпускницы из Москвы. Таким образом, по результатам ЕГЭ этого года уже три 400-балльницы», - цитирует РИА Новости сообщение Рособрнадзора.

Ранее восьмилетняя школьница из Москвы Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Аттестат за 9-й класс девочка получила годом ранее. По словам отца девочки, чтобы сдать ЕГЭ, школьнице пришлось просто пройти всю образовательную программу.

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