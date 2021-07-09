В Москве 8-летняя школьница сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс

Восьмилетняя школьница из Москвы Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. Аттестат за 9 класс девочка получила годом ранее.

Отец девочки Евгений поделился, что никаких особых уловок никто не применял, и «нет никаких лайфхаков и короткого пути». По его словам, чтобы сдать ЕГЭ, школьнице пришлось просто пройти всю образовательную программу. Однако это вовсе не оказалось проблемой, а фактически Алиса уже давно сдала все экзамены.

«Нам не успели напечатать аттестат за 9 класс, поэтому мы не вошли в базу получивших среднее образование. Нас не допустили к итоговому сочинению, и, соответственно, не выдали аттестат. А так у Алисы были экзамены сданы еще год назад», - цитирует lenta.ru Евгения.

Алиса сдала физику, информатику, русский язык, математику, биологию и химию в формате ОГЭ, и еще несколько предметов в формате итоговых диагностик. Поступать в дальнейшем девочка планирует на психфак МГУ, а также рассматривает варианты обучения по экологии и биоинформатике.