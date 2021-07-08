Казалось, изменил все: чем запомнится любителям футбола покинувший пост тренера сборной Черчесов

Окончилась пятилетка Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу. За это время он вывел наших на два крупных турнира. Но если на чемпионате мира выступили успешно, то чемпионат Европы сборная Черчесова провалила. И «усы надежды» не помогли.

Человек, который, казалось, изменил все. Именно при Станиславе Черчесове команда России сделала, казалось, невозможное - впервые вышла из группы на чемпионате мира, и на равных сражалась за выход в полуфинал. Конечно, это был домашний турнир, но именно для подготовки к нему бывшего вратаря сборной и пригласили ее тренировать. И в 2018 команда подарила стране настоящий праздник.

Болельщикам запомнилось воинское приветствие лучшего бомбардира Артема Дзюбы, и «нога Акинфеева». Повержена грозная Испания по пенальти. Да и в четвертьфинале наша команда только по пенальти уступила будущим обладателям серебряных медалей - хорватам. Тогда же появились знаменитые «усы надежды», а на трибунах звучала песня «ты космос-Стас».

«Давайте вспоминать хорошее, что с ним связано, было достаточно успешное выступление сборной на чемпионате мира, замечательная игра с Испанией. Были хорошие победы, выход на Евро, давайте это запомним. А то, что у тренера бывают плохие дни и плохие результаты, это, к сожалению, часть тренерской профессии»,- считает президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун.

Больше всего поражений Черчесов потерпел в товарищеских матчах, которые называл исключительно контрольными. Говорил, что для его игроков не существует слова «усталость». В официальных встречах, до поры до времени, команда под его руководством шла уверенно. Квалифицировалась на Евро-2020, до последнего претендовала на выход в элитный дивизион Лиги наций. Две победы и одно поражение в уже начавшемся отборе на чемпионат мира в Катаре.

Но сказки трехлетней давности на текущем чемпионате Европы повторить не удалось. Даже несмотря на то, что два матча из трех Россия вновь играла дома. Разгромное поражение от Бельгии, неуверенная победа над совсем не футбольной Финляндией, и безвольная игра в решающем матче в Копенгагене, который стал последним в резюме главного тренера.

«Я так думаю что по причине того, что неудовлетворительное выступление на чемпионате Европы, хотя я считаю, что Черчесов добросовестный, хороший, неплохой такой тренер. Не он первый, не он последний», - рассказал «Лучший вратарь 1998 года» Ринат Дасаев.

После четвертого места в группе на Евро, технический комитет РФС назвал этот результат неудовлетворительным, но высказал доверие Черчесову. Хотя в воздухе сразу же повис вопрос об отставке. Его чаще всего задавали наставнику на пресс-конференции, которая длилась целых три часа. Но Черчесов никуда уходить не собирался.

«Все время возникает ощущение, что есть штабные офицеры, а есть полевые командиры. Как говорят в Осетии - кто-то был на войне, а кто-то про войну рассказывает. Надо конечно прислушиваться к экспертам, но все же штабной офицер знает меньше, чем командир», - сказал Черчесов на пресс-конференции.

Черчесов собирался готовить команду к следующему матчу. Но сегодня Российский футбольный союз все же решил расторгнуть контракт.

«Честно сказать, я думаю, это было ожидаемо - исходя из того, как выступила эта сборная. Сам процесс оставил двоякое впечатление», - считает экс-футболист Александр Мостовой.

Увольнение тренера назвал логичным вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий спорт. Прокомментировал его и глава РФС. Александр Дюков сказал, что решение приняли вместе с главным тренером. Сам Черчесов сказал, что пять лет работы в сборной - самые незабываемые в его жизни.

По некоторым данным, он отказался от неустойки в 300 миллионов рублей, контракт должен был действовать до конца следующего года. Кандидатами на вакантную должность называли троих российских специалистов: Сергея Семака, Валерия Карпина и Леонида Слуцкого, но все они уже взяли самоотвод, заявив, что продолжат тренировать свои клубы. Поговаривали и об интересе РФС к ушедшему с поста в Германии Иоахиму Леву - автору победы в 2014 году на чемпионате мира в Бразилии. В шорт-лист входит и наставник сборной Швейцарии босниец Владимир Петкович. Один из вероятных кандидатов - Андре Виллаш-Боаш. Португалец два года тренировал «Зенит» и выигрывал наш чемпионат.

«Он должен быть смелый, очень решительный - это уже те качества, которые априори нужны. Я хочу видеть смелую сборную, которая играет в атакующий футбол, которая не боится соперника, которая не смотрит на свое место в рейтинге», - рассказал спортивный комментатор Георгий Черданцев.

Времени на принятие решения по тренеру у РФС все меньше. Результат понадобится уже меньше чем через два месяца. Следующая игра - самая важная в отборе на чемпионат мира. Против Хорватии. Матч состоится уже 1 сентября.