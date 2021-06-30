Россиянам рассказали, как вести себя после вакцинации

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поведению после прививки от коронавируса. В ведомстве напомнили, что вакцинация - единственный способ остановить рост заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией.

Прежде всего в Роспотребнадзоре напомнили, что побочные эффекты после введения препарата, напоминающие признаки болезни, например, повышение температуры, - это нормальная реакция организма. В этом случае не возбраняется симптоматическая терапия - можно принимать жаропонижающие и противовоспалительные средства.

В первые три дня после вакцинации специалисты рекомендуют воздержаться от интенсивных физических нагрузок и сауны. Душ при этом принимать можно. На такой же срок следует ограничить употребление алкоголя.

В ведомстве уточнили, что полноценный иммунный ответ будет формироваться 35-42 дня. В течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены», - отметили в Роспотребнадзоре.

Женщинам посоветовали не волноваться, если в промежутке между двумя прививками наступила беременность, так как вакцинация не несет дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья человека и его будущего потомства.

«Если вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто этого еще не сделал», - заключили в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил, что вакцинация от коронавируса в России станет ежегодной.