Прощай, «Рыжая с камерой»: в Сети сообщили о смерти военкора ДНР Кати Катиной

Утром 9 июля скончалась военный корреспондент непризнанной Донецкой Народной Республики Катя Катина, известная в Сети как «Рыжая с камерой». Ей было 35 лет. О трагедии сообщил Telegram-канал «Донбасс решает». По данным авторов канала, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

«Серьезная утрата для всех нас. Таких преданных Донбассу и фронтовой журналистике людей поискать. Катя умела оказаться первой в самом эпицентре событий. Там, где нормальному человеку быть запрещает инстинкт самосохранения», - говорится в сообщении канала.

Также сообщается, что за несколько дней до смерти девушка перенесла инсульт. По данным СМИ, она была госпитализирована в тяжелом состоянии и находилась в коме.

Катина часто принимала участие в ток-шоу «Открытый эфир», где рассказывала о ситуации в Донбассе. Для одного из выпусков она посетила бабушку погибшего после обстрела с дрона ВСУ мальчика в поселке Александровское на Донбассе.