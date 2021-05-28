Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Во Владивостоке пьяный дебошир напал на полицейского в самолете

Алексей Курильченко
05:30 28.05.2021
Распивающих алкоголь дебоширов сняли с самолета рейса Владивосток-Москва.
© Видео: МВД РФ © Фото: дфоут.мвд.рф
Читайте нас на:

Во Владивостоке сотрудники полиции сняли с рейса, направлявшегося в Москву двух дебоширов, распивавших алкоголь в самолете. Один из них напал на полицейского во время задержания. Отмечается, что правоохранители прибыли после того, как нарушители проигнорировали требование экипажа прекратить распивать алкоголь.

«Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 40 и 42-летнего жителей города Владивостока. Стражами правопорядка установлено, что при посадке на борт мужчины пронесли с собой алкогольную продукцию и стали ее распивать. Во время доставления двух жителей приморья в дежурную часть один из них нанес удары полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей», - говорится в сообщении на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.

В отношение пьяных нарушителей составлены протоколы об административном нарушении. Также в отношении мужчины, напавшего на полицейского, проводится проверка для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту нападения на полицейского.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:59 В стране и мире
Российские ученые научились лечить агрессивную форму рака мозга
03:29 Армия
Видео
Связисты в деле: стартовали гонка полевых узлов и скоростная эстафета конкурса «Уверенный прием»
01:33 В стране и мире
Ребенка придавил упавший тренажер в Твери
00:36 В стране и мире
Путин поздравил россиян с Днем пограничника
00:22 В стране и мире
Детям не показывать: в Сочи арестовали нарушителей в костюмах зверей из мультфильмов
Популярное
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Видео
Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление
Видео
В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву
Танки воздуха боятся: опубликованы кадры испытаний управляемых ракет «Вихрь» на вертолете Ка-52
Видео
Врач рассказал, как уберечься от ожогов на шашлыках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.