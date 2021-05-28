Во Владивостоке пьяный дебошир напал на полицейского в самолете

Во Владивостоке сотрудники полиции сняли с рейса, направлявшегося в Москву двух дебоширов, распивавших алкоголь в самолете. Один из них напал на полицейского во время задержания. Отмечается, что правоохранители прибыли после того, как нарушители проигнорировали требование экипажа прекратить распивать алкоголь.

«Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 40 и 42-летнего жителей города Владивостока. Стражами правопорядка установлено, что при посадке на борт мужчины пронесли с собой алкогольную продукцию и стали ее распивать. Во время доставления двух жителей приморья в дежурную часть один из них нанес удары полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей», - говорится в сообщении на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.

В отношение пьяных нарушителей составлены протоколы об административном нарушении. Также в отношении мужчины, напавшего на полицейского, проводится проверка для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту нападения на полицейского.