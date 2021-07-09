Армия Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись под Саратов с Чукотки: кадры полета Андрей Аркадьев Экипажи дальней авиации отработали полеты с дозаправкой в воздухе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Чукотки в Саратовскую область, преодолев более восьми тысяч километров, сообщает Минобороны России. Маршрут перелета проходил над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями в пределах границ РФ. Также экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку в воздухе. Ранее два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь, преодолев при этом около семи тысяч километров. Продолжительность полета – чуть больше восьми часов. Плановые летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика