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Ту-160 осуществили 7-часовой перелет из Саратовской области в Анадырь: видео

Валентина Пескова
03:00 09.07.2021
Стратегические ракетоносцы выполнили беспосадочный перелет из пункта дислокации на Чукотку в рамках летно-тактических учений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации.

Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около семи тысяч километров. Продолжительность полета, который прошел в штатном режиме, составила чуть более семи часов.

«Задачи, которые стояли перед экипажами Ту-160  на этот полет, выполнены. Перелет на аэродром Анадырь - это один из эпизодов, проводимых в ходе плановых летно-тактических учений с авиационными частями дальней авиации», - пояснил руководитель учений, командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

В ходе летно-тактических маневров с участием самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78 отрабатываются задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям и другие элементы.

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