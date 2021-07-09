Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Однако, по словам мэра столицы, ситуация все еще остается сложной.
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Ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной», - отметил мэр столицы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила определенную стабилизацию ситуации с коронавирусом в Москве. По ее словам, сказываются введенные ограничения и интенсивная вакцинация.