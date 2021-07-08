Попова заявила, что в Москве стабилизируется ситуация с COVID-19
В столице, по словам Поповой, улучшается ситуация с коронавирусной инфекцией.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с COVID-19. По ее словам, сказываются введенные ограничения и интенсивная вакцинация.
«Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите, да, на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают», - сказала Попова в эфире канала «Россия 1».
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России растет количество сделавших прививку от коронавируса. Согласно цифрам, первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 20,7 миллиона россиян.