Путин предложил Совбезу обсудить поручения в сфере оборота огнестрельного оружия

Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза России обсудить данные им ранее поручения в сфере оборота огнестрельного оружия.

«Мы тогда говорили, что подготовим предложения по дополнительным мерам по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия», - заявил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

В рамках данной встречи президент предложил Владимиру Колокольцеву и Виктору Золотову вернуться к этой теме и доложить все предложения, которые они считают необходимыми и важными для принятия.

Ранее глава России подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия. Кроме того, документ регламентирует приобретение длинноствольного оружия для самообороны, а также разъясняет дополнительные основания для отказа в лицензии на его выдачу и владение.