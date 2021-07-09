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Путин предложил Совбезу обсудить поручения в сфере оборота огнестрельного оружия

Алена Миронова
13:41 09.07.2021
Глава России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза России обсудить данные им ранее поручения в сфере оборота огнестрельного оружия. 

«Мы тогда говорили, что подготовим предложения по дополнительным мерам по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия», - заявил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

В рамках данной встречи президент предложил Владимиру Колокольцеву и Виктору Золотову вернуться к этой теме и доложить все предложения, которые они считают необходимыми и важными для принятия.

Ранее глава России подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия. Кроме того, документ регламентирует приобретение длинноствольного оружия для самообороны, а также разъясняет дополнительные основания для отказа в лицензии на его выдачу и владение.

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