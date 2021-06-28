Путин повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия. Кроме того, документ регламентирует приобретение длинноствольного оружия для самообороны, а также разъясняет дополнительные основания для отказа в лицензии на его выдачу и владение. Текст закона опубликован на портале правовой информации.

Новые ограничения не коснутся граждан, которые прошли или проходят военную службу, работают в военизированных организациях, имеют воинские звания и чины юстиции, отмечается в тексте документа.

Право на приобретение охотничьего оружия лицами с 18 лет сохранится за представителями коренных и малочисленных народов, профессиональных охотников, работников ЧОП и других юридических лиц с особыми задачами. Лицензии не будут выдаваться лицам с непогашенной судимостью и пойманным за рулем в нетрезвом состоянии.

Право на приобретение охотничьего оружия также не смогут получить лица со снятой или непогашенной судимостью за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом.