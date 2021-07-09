В Финском заливе готовятся к Главному военно-морскому параду: кадры тренировки

Первая фаза тренировки завершилась, и корабли ушли на следующий круг, чтобы заново сформировать парадный строй. Многие экипажи участвуют в подобной тренировке впервые, например экипаж корвета «Гремящий» Тихоокеанского флота. Ключевая задача - соблюдение дистанции примерно в 270 метров и скорости в девять узлов.

С учебного катера за тренировкой наблюдает заместитель командующего Балтфлотом вице-адмирал Сергей Елисеев. Он учитывает каждую шероховатость и подсказывает экипажам, что нужно изменить.

Пока парадный строй представлен в усеченном составе. Есть подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и новейший тральщик «Владимир Емельянов». Ожидается подход основной группы боевых кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». Стоит на рейде атомный подводный крейсер «Орел».

Для тренировки идеальные погодные условия - парящее солнце, отличная видимость и полный штиль.

Военно-морской парад пройдет в Северной столице 25 июля - в День Военно-морского флота.