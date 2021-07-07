В Финском заливе прошла первая тренировка к параду на День ВМФ

Корабли и катера, прибывшие для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, приняли участие в первой тренировке в Финском заливе.

В ней участвуют и корабли нового поколения, в частности корабли противоминной обороны «Александр Обухов», «Павел Хренов», малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый дол», патрульные катера «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».

Управление тренировкой осуществлялось рабочей группой под руководством врио командира Ленинградской военно-морской базы капитана 1-го ранга Александра Апановича с борта новейшего большого гидрографического катера проекта 19 920 «Евгений Гницевич».

Об успешном завершении тренировки доложено Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову. В ближайшие дни к тренировкам в Финском заливе подключится группа кораблей, назначенная для парадного прохождения в Кронштадте.

Особое внимание в ходе тренировки уделялось практической подготовленности специалистов электромеханических боевых частей кораблей, отвечающих за функционирование и работу энергетических и двигательных установок кораблей на строго установленных скоростях хода, действиям специалистов радиотехнических боевых частей и служб кораблей.

Отрабатывалась и проверялась подготовка вахтенных офицеров кораблей, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков. После тренировки корабли и катера возвратились к местам временного базирования в Кронштадт.