Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Финском заливе прошла первая тренировка к параду на День ВМФ

Андрей Аркадьев
17:40 07.07.2021
Об успешном завершении тренировки доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.
В Финском заливе прошла первая тренировка к параду на День ВМФ
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Корабли и катера, прибывшие для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, приняли участие в первой тренировке в Финском заливе.

В ней участвуют и корабли нового поколения, в частности корабли противоминной обороны «Александр Обухов», «Павел Хренов», малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый дол», патрульные катера «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».

Управление тренировкой осуществлялось рабочей группой под руководством врио командира Ленинградской военно-морской базы капитана 1-го ранга Александра Апановича с борта новейшего большого гидрографического катера проекта 19 920 «Евгений Гницевич».

Об успешном завершении тренировки доложено Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову. В ближайшие дни к тренировкам в Финском заливе подключится группа кораблей, назначенная для парадного прохождения в Кронштадте.

Особое внимание в ходе тренировки уделялось практической подготовленности специалистов электромеханических боевых частей кораблей, отвечающих за функционирование и работу энергетических и двигательных установок кораблей на строго установленных скоростях хода,  действиям специалистов радиотехнических боевых частей и служб кораблей.

Отрабатывалась и проверялась подготовка вахтенных офицеров кораблей, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков. После тренировки корабли и катера возвратились к местам временного базирования в Кронштадт.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:40 Армия
В Финском заливе прошла первая тренировка к параду на День ВМФ
16:52 В стране и мире
Видео
Голикова: заболеваемость коронавирусом растет в большинстве регионов России
16:14 В стране и мире
Видео
Родственники погибших пассажиров Ан-26 получат по 2 миллиона рублей страховых выплат
12:31 В стране и мире
Песков оценил отношения России и Великобритании из-за ситуации с Defender
15:20 В стране и мире
Видео
«Гаитяне его ненавидели»: эксперт о причинах убийства президента Моиза
Популярное
Видео
Захватчика банка в Тюмени задержали
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.