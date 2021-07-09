Губернатор Кандагара опроверг информацию о взятии города под контроль талибами*
По словам губернатора, реальная ситуация не имеет ничего общего с распространившимися в СМИ новостями.
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Губернатор Кандагара опроверг сообщения о взятии города под контроль талибами*. Он заявил, что ситуация находится под контролем, а информацию, распространившуюся в СМИ, назвал беспочвенной, сообщает РИА Новости.
По его словам, реальная ситуация не имеет ничего общего с новостями о том, что талибы* якобы вошли в Кандагар и ведут бои с афганской армией.
Ранее, во время пресс-конференции в Москве, талибы* обсудили с Кабулом прекращение огня в Афганистане. Отвечая на вопросы собравшихся журналистов, представитель «Талибана»* Сухейль Шахин заявил, что все «обсуждается за столом переговоров».
*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории России.