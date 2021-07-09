«Можно, но осторожно»: глава саратовского Минздрава снял ограничение на секс после вакцинации
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал заявление своего заместителя Дениса Грайфера, который накануне сказал о том, что не рекомендуется заниматься сексом после вакцинирования от COVID-19.
Костин подчеркнул, что весь вечер и всю ночь читал сообщения в прессе по поводу этого высказывания.
«Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами "можно, но осторожно"», - заявил министр на видео в Instagram.
Глава ведомства отметил, что заявление прозвучало от «молодого, сильного отца двоих детей, который воспринимает все усиленно».
Подобным рекомендациям удивился врач и телеведущий Александр Мясников. Как отметил доктор, врачи, а также должностные лица устраивают «парад глупых непрофессиональных рекомендаций».
Ранее заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер порекомендовал не заниматься сексом после вакцинации от коронавируса, поскольку, как он отметил, повышенные нагрузки после прививки могут нанести вред.