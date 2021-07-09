«Можно, но осторожно»: глава саратовского Минздрава снял ограничение на секс после вакцинации

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал заявление своего заместителя Дениса Грайфера, который накануне сказал о том, что не рекомендуется заниматься сексом после вакцинирования от COVID-19.

Костин подчеркнул, что весь вечер и всю ночь читал сообщения в прессе по поводу этого высказывания.

«Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами "можно, но осторожно"», - заявил министр на видео в Instagram.

Глава ведомства отметил, что заявление прозвучало от «молодого, сильного отца двоих детей, который воспринимает все усиленно».

Подобным рекомендациям удивился врач и телеведущий Александр Мясников. Как отметил доктор, врачи, а также должностные лица устраивают «парад глупых непрофессиональных рекомендаций»‎.

Ранее заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер порекомендовал не заниматься сексом после вакцинации от коронавируса, поскольку, как он отметил, повышенные нагрузки после прививки могут нанести вред.